Ore di paura per il maltempo Chiazzano finisce sott’acqua Casse d’espansione pronte
Pistoia, 25 novembre 2025 – Ore di apprensione, tra la giornata di ieri e stamattina, per l’emissione, da parte della Protezione Civile, dell’ allerta arancione in tutta la zona nord-ovest della Toscana, compresa la nostra provincia. Un upgrade verso l’alto, dalle 17 di ieri, dopo che precedentemente l’allerta dichiarata era di colore giallo: una situazione che ha costretto molti Comuni, tra cui il capoluogo, ad aprire il Coc, Centro Operativo Comunale, per monitorare in tempo reale tutto ciò che stava succedendo. Diretta maltempo in Toscana, allerta arancione: pioggia incessante, fiumi osservati speciali Maltempo disagi: Nella foto disagi nella località di Chiazzano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
