Orban-Putin incontro a Mosca il 28 novembre
Szabolcs Panyi, giornalista della testata ungherese Direkt36, ha reso noto che il primo ministro magiaro Viktor Orbán incontrerà il presidente russo Vladimir Putin a Mosca venerdì 28 novembre. L’indiscrezione non è stata al momento confermata da Budapest. Orbán, notoriamente filorusso, è stato per l’ultima volta a Mosca da Putin nel luglio del 2024, a pochi giorni dall’inizio della presidenza di turno ungherese del Consiglio dell’Unione europea. I due leader si sono visti tre volte dallo scoppio della guerra in Ucraina e in 14 occasioni in totale. SCOOP: Orbán will meet Putin in Moscow on Nov 28, a reliable source familiar with details of the trip told me. 🔗 Leggi su Lettera43.it
