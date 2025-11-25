Orario aggiornato di Affari tuoi | quando inizia e termina
orario di affari tuoi: dettagli e orari ufficiali. Il programma Affari Tuoi si conferma uno degli appuntamenti più seguiti del preserale di Rai 1, grazie alla conduzione di Stefano De Martino e alla formula che combina tensione, leggerezza e storie dei concorrenti. La curiosità degli spettatori si concentra principalmente sull’ orario di messa in onda, in quanto cambia frequentemente in funzione della programmazione serale. orario di inizio e fine di Affari Tuoi. Secondo le informazioni ufficiali della guida TV di RaiPlay, l episodio prende il via alle 20:35 e si conclude intorno alle 21:30. Questo intervallo di tempo può subire leggere variazioni in relazione alle esigenze di palinsesto, ma resta stabilmente collocato in questa fascia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
