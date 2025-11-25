Oppini prevede un futuro nerissimo | Spalletti deve fare un miracolo per arrivare in Europa League I prossimi 5 6 mesi saranno peggio di questi!

Oppini, giornalista e tifoso bianconero, ha analizzato così il momento della Juventus e descritto le sue sensazioni per il futuro. Un atto d’accusa durissimo, un’analisi che non salva nessuno e prevede un futuro a tinte fosche. Francesco Oppini, noto opinionista di fede bianconera, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per fare il punto sulla situazione della Juventus, definendola in “ costante peggioramento “. Nel mirino non c’è solo il rendimento in campo, ma una gestione societaria considerata fallimentare. “Paura di vincere”: Spalletti e il blocco mentale. Secondo Oppini, il tecnico Luciano Spalletti sta tentando un’impresa disperata: “ tirare fuori il massimo ” da un gruppo che è “ in seria difficoltà “. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

