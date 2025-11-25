Operazione Fuori gioco | invocate condanne per 287 anni nei confronti di 26 imputati
LECCE - Operazione “Fuori gioco”, 287 anni di carcere e spicci invocati dalla pm della Dda di Lecce Carmen Ruggiero nei confronti dei 26 imputati che hanno optato il rito abbreviato (“sconto” di un terzo della pena in caso di condanna). Le pene più alte sono state chieste nei confronti del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Altre letture consigliate
Operazione “Fuori gioco”: pioggia di condanne avanzate dalla procura per gli imputati corrieresalentino.it/2025/11/operaz… via @Corriere Salentino Vai su X
Aiac Varese, doppio appuntamento formativo: arbitri e metodologia al centro con Arcari e Beretta Due serate di aggiornamento per allenatori e dirigenti: il 27 novembre con il presidente AIA Arcari per “Mai in Fuori Gioco”, il 28 novembre con mister Bere Vai su Facebook