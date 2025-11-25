One Piece | al via le riprese della terza stagione del live-action Netflix si riparte dal Sudafrica
La ciurma di Cappello di Paglia rimette piede a Città del Capo: Netflix ha annunciato ufficialmente l'avvio della produzione della terza stagione di One Piece, mentre il pubblico attende ancora l'uscita della seconda. Netflix conferma l'inizio delle riprese della terza stagione di One Piece in Sudafrica. Tornano i protagonisti storici e si aggiungono nuovi volti, mentre cresce l'attesa per la seconda stagione in arrivo nel 2026. Il fenomeno globale si espande tra cast, premi e nuovi progetti. Il ritorno della ciurma e i nuovi ingressi Netflix ha comunicato che le riprese della terza stagione di One Piece sono ufficialmente iniziate in Sudafrica, segnando un nuovo capitolo per uno dei suoi adattamenti più seguiti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
