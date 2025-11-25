Omicidio Salomone il 15enne va in carcere a Nisida

Il gip del Tribunale per i minorenni di Napoli ha disposto la custodia cautelare in istituto penale minorile per il 15enne accusato dell'omicidio di Marco Pio Salomone, il ragazzo di 19 anni ucciso nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 novembre in via Generale Francesco Pinto, nel quartiere. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

