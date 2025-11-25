Omicidio Salomone il 15enne va in carcere a Nisida
Il gip del Tribunale per i minorenni di Napoli ha disposto la custodia cautelare in istituto penale minorile per il 15enne accusato dell'omicidio di Marco Pio Salomone, il ragazzo di 19 anni ucciso nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 novembre in via Generale Francesco Pinto, nel quartiere. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il 15enne reo confesso dell’omicidio del 19enne Marco Pio Salomone ha raccontato al suo avvocato di non avere avuto intenzione di uccidere la vittima: avrebbe sparato per spaventarla, senza voler colpirla Vai su Facebook
#Juorno #quindicenne fermato per l’omicidio di #MarcoPioSalomone: #indagini è allarme #criminalità #minorile Vai su X
Omicidio all'Arenaccia: convalidato l'arresto del baby-killer - Con queste parole il 15enne fermato con l'accusa di omicidio per il delitto commesso nella notte tra ... Da msn.com
Omicidio Salomone, fermato il 15enne costituitosi in Questura - Omicidio Salomone, fermato il 15enne costituitosi in Questura. internapoli.it scrive
Omicidio Salomone, si costituisce un 15enne:”Sono stato io a sparare” - Avrebbe ammesso di aver sparato a Marco Pio Salomone nella notte tra venerdì e sabato. Segnala internapoli.it