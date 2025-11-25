Omicidio Alatri inizia a Roma il processo d’Appello per i Toson
Inizia martedì mattina, dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, il giudizio di secondo grado per l’uccisione di Thomas Bricca, vicenda per la quale il Tribunale di Frosinone ha già inflitto l’ ergastolo a Roberto Toson e una condanna a 24 anni al figlio Mattia. La Procura di Frosinone, insieme ai familiari del giovane e al Comune di Alatri, chiede il carcere a vita anche per il ragazzo, ritenendo ingiustificate le attenuanti che avevano portato alla riduzione della condanna di primo grado. Il ricorso in Appello è stato presentato dal pubblico ministero Rossella Ricca, che contesta la concessione delle circostanze attenuanti riconosciute a Mattia Toson, difeso, come il padre, dagli avvocati Umberto Pappadia e Angelo Testa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
La celebrazione della Santa Messa presso il Santuario Madonna della Neve è stata officiata da Mons. Santo Marcianò, Vescovo delle Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino e Anagni – Alatri, unitamente al Cappellano Militare Don Eugenio Campini - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Alatri, inizia a Roma il processo d’Appello per i Toson - Inizia martedì mattina, dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, il giudizio di secondo grado per l’uccisione di Thomas Bricca, vicenda per la quale il Tribunale ... Si legge su lapresse.it
Tentato omicidio a Roma: litiga con il coinquilino, poi l'accoltella in strada - Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due hanno avuto una animata discussione in casa per futili motivi. Segnala romatoday.it
Thomas Bricca ucciso da un colpo di pistola ad Alatri, procura chiede ergastolo per il 24enne Mattia Toson - Presentate le richieste di appello contro la sentenza in primo grado per l’omicidio di Thomas Bricca. Lo riporta fanpage.it