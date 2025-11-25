Omicidio Alatri inizia a Roma il processo d’Appello per i Toson

Inizia martedì mattina, dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, il giudizio di secondo grado per l’uccisione di Thomas Bricca, vicenda per la quale il Tribunale di Frosinone ha già inflitto l’ ergastolo a Roberto Toson e una condanna a 24 anni al figlio Mattia. La Procura di Frosinone, insieme ai familiari del giovane e al Comune di Alatri, chiede il carcere a vita anche per il ragazzo, ritenendo ingiustificate le attenuanti che avevano portato alla riduzione della condanna di primo grado. Il ricorso in Appello è stato presentato dal pubblico ministero Rossella Ricca, che contesta la concessione delle circostanze attenuanti riconosciute a Mattia Toson, difeso, come il padre, dagli avvocati Umberto Pappadia e Angelo Testa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

