Olympiakos-Real Madrid Champions League 26-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Gol di entrambe e Blancos vincenti?

In un periodo non facile per il Real Madrid, ecco che torna la Champions League, con i Blancos che sono pronti a sfidare l’Olympiakos nel caldissimo stadio del Pireo. Qualcosa si è inceppato nel meccanismo di Xabi Alonso, che fino a qualche settimana fa scorreva piuttosto bene: tre partite senza vittoria, le Merengues hanno deluso . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

