Olena Stasiuk non risponde al giudice | ‘Rischio atti autolesionistici’ Muggia si ferma per il piccolo Giovanni

Omicidio Giovanni Trame, interrogatorio di garanzia per la 55enne. Olena Stasiuk, la 55enne accusata dell’ omicidio del figlio di 9 anni, Giovanni Trame, ha scelto di non rispondere alle domande del giudice nell’interrogatorio di garanzia che si è tenuto questa mattina al Tribunale di Trieste. Una decisione maturata dopo un confronto con la sua legale, l’avvocata Chiara Valente, alla luce delle condizioni psicologiche della donna. La difesa: “Non compatibile con il carcere. Può compiere gesti autolesionistici”. Secondo l’avvocata, Stasiuk si trova in uno stato clinico tale da rendere incompatibile la detenzione in carcere. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Olena Stasiuk non risponde al giudice: ‘Rischio atti autolesionistici’, Muggia si ferma per il piccolo Giovanni

