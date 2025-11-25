Ok unanime ddl Femminicidio Meloni | Segnale importante coesione contro barbarie violenza su donne – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2025 "Sono molto soddisfatta dell'approvazione in Parlamento del disegno di legge che introduce il reato di femminicidio. E' un segnale importante di coesione della politica contro la barbarie della violenza contro le donne. Aggiungiamo uno strumento in più a quelli che avevamo già previsto". Lo afferma in un video la premier Giorgia Meloni, commentando il via libera definitivo alla Camera del ddl sui femminicidi. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
