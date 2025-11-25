Ok unanime Camera per Ddl femminicidio ora c' è l' ergastolo

(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2025 La Camera approva all'unanimità il ddl legge sul femminicidio, che introduce nel codice penale l'articolo 577-bis con un reato autonomo punito con l'ergastolo.

