Ok unanime Camera per Ddl femminicidio ora c' è l' ergastolo
(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2025 La Camera approva all'unanimità il ddl legge sul femminicidio, che introduce nel codice penale l'articolo 577-bis con un reato autonomo punito con l'ergastolo. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
La destra vuole affossare il disegno di legge in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso. Dopo il voto unanime alla Camera, a Palazzo Madama è avvenuto un vero e proprio colpo di mano che manda in frantumi l’accordo precede Vai su Facebook
Legge senza consenso è stupro, il sì unanime alla Camera con 227 voti. Il testo passa al Senato VIDEO Vai su X
Ddl femminicidio, ok della Camera all’unanimità: è legge - La Camera ha dato il via libera definitivo al disegno di legge sul femminicidio, trasformandolo in legge con un voto unanime. msn.com scrive
Ok unanime al ddl femminicidio, è legge - Con l'ok unanime della Camera in seconda lettura (il primo ok fu al Senato il 23 luglio scorso), il ddl sul femminicidio diventa legge. Come scrive ansa.it
Ok unanime ddl Femminicidio, Meloni: Segnale importante coesione contro barbarie violenza su donne - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Come scrive la7.it