Ok unanime Camera per Ddl femminicidio ora c' è l' ergastolo – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2025 La Camera approva all’unanimità il ddl legge sul femminicidio, che introduce nel codice penale l’articolo 577-bis con un reato autonomo punito con l’ergastolo. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche questi approfondimenti
La destra vuole affossare il disegno di legge in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso. Dopo il voto unanime alla Camera, a Palazzo Madama è avvenuto un vero e proprio colpo di mano che manda in frantumi l’accordo precede - facebook.com Vai su Facebook
Legge senza consenso è stupro, il sì unanime alla Camera con 227 voti. Il testo passa al Senato VIDEO Vai su X
Ok unanime al ddl femminicidio, è legge - Con l'ok unanime della Camera in seconda lettura (il primo ok fu al Senato il 23 luglio scorso), il ddl sul femminicidio diventa legge. Secondo ansa.it
Ok unanime Camera per Ddl femminicidio, ora c'è l'ergastolo - La Camera approva all’unanimità il ddl legge sul femminicidio, che introduce nel codice penale l’articolo 577- Scrive ilgiornale.it
Ok unanime alla Camera: il ddl femminicidio è legge - Ergastolo per chiunque provochi la morte di una donna per discriminazione, odio o prevaricazione o mediante atti di controllo, possesso o dominio ... Scrive unionesarda.it