Ok unanime Camera per Ddl femminicidio ora c' è l' ergastolo – Il video

Open.online | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2025 La Camera approva all’unanimità il ddl legge sul femminicidio, che introduce nel codice penale l’articolo 577-bis con un reato autonomo punito con l’ergastolo. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

