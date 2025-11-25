Ok alla Camera il femminicidio diventa reato Meloni | importante segnale di coesione
La Camera ha approvato all’unanimità il disegno di legge Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime, già approvato dal Senato. I sì sono stati 237. L’Aula della Camera ha approvato in via definitiva e all’unanimità il ddl che istituisce il reato di femminicidio. Il provvedimento ha già ottenuto il via libera in Senato e diventerà ora legge. Introduce nel Codice penale l’art. 577-bis, il delitto di femminicidio, e prevede l’ergastolo quando l’omicidio di una donna sia commesso per discriminazione di genere, odio o per reprimere la libertà della vittima. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
