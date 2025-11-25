Ohio caos in autostrada | truck col cassone alzato travolge il cartello
Sulla Interstate 70 di Columbus, in Ohio, un autocarro con il cassone ribaltabile alzato ha provocato momenti di caos. Il mezzo ha urtato una grande struttura di segnaletica, facendola crollare sulla carreggiata. L’autista si è fermato subito dopo l’impatto. Il crollo non ha causato feriti, ma ha bloccato il traffico, con rallentamenti significativi mentre i tecnici lavoravano per rimuovere i detriti e mettere in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altre letture consigliate
Sabato 27 dicembre un grande evento natalizio al Teatro Guglielmi con un ensemble vocale di prim’ordine con sede a Cleveland, Ohio, dedito ad usare il potere della musica per risollevare, ristabilire e trasformare comunità: & - facebook.com Vai su Facebook
Camion con cassone alzato trancia la segnaletica su un'autostrada in Ohio - Un autocarro che viaggiava con il cassone ribaltabile alzato ha creato il caos sulla Interstate 70 a Columbus in Ohio. msn.com scrive