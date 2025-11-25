Ogni persona ha un superpotere | lo spaventapasseri Stre e gli abbracci di Napoli
Milano, 24 novembre 2025 – Stefano Crispino, in arte Stre, vede la musica come “la forma di espressione che preferisco”. Il cantautore partenopeo ha recentemente presentato il nuovo singolo ‘Spaventapasseri’. Un concetto nato da una serata sul divano a guardare una serie tv: “Invece del terrore, ho provato tenerezza. Mi è sembrato che lo spaventapasseri avesse voglia di essere abbracciato o accolto. Da lì mi è venuta l’idea per questo brano”. Stre, quando hai iniziato a fare musica? "La musica è con me da sempre. Quando ero bambino mi piaceva creare testi, melodie, canzoni. Però è sia una benedizione sia una maledizione, perché ho l’ossessione di scrivere e creare sempre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
