Ogni passaggio conta Acf Arezzo aderisce all' iniziativa per il 25 novembre
In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre oggi martedì 25 novembre, Acf Arezzo rinnova il proprio impegno nella sensibilizzazione su un tema che tocca da vicino il mondo dello sport e l’intera comunità.Il club aderisce all’iniziativa “Ogni passaggio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In occasione del 25 novembre, Acf Arezzo aderisce all'iniziativa "Ogni Passaggio Conta" - Il progetto che utilizza lo sport come strumento di consapevolezza e come veicolo per promuovere rispetto, ascolto e prevenzione della violenza di genere ... msn.com scrive
