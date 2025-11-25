Oggi è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne A Milano maltrattamenti e casi di stalking in aumento | i dati che allarmano
Milano, 25 novembre 2025 – Dal giugno del 2024 allo stesso periodo di quest’anno sono stati 8500 i “codici rossi” finiti sul tavolo del Quinto dipartimento, quello che si occupa della Tutela dei reati contro la famiglia, i minori e le violenze di genere, tradotto: stalking, maltrattamenti, violenze sessuale e femminicidi. I numeri dei “codici rossi” restano altissimi, tema investigativo caldo, su cui si riaccendono i riflettori oggi nelle giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne. Più di 30mila persone oggi alle 11 si sono ritrovate in piazza Cairoli a Milano per la Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne L’amico, il familiare, il parente . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Oggi è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A Milano maltrattamenti e casi di stalking in aumento: i dati che allarmano - Registrato un più 30% di fascicoli aperti dalla Procura per gli abusi consumati in famiglia ... Riporta ilgiorno.it
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, tutte le iniziative Unipd di novembre e dicembre - Nel corso di novembre e dicembre 2025 si moltiplicano le iniziative proposte dall’Ateneo per promuovere la parità di genere, anche in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della v ... Si legge su padovaoggi.it
