Offerta di lavoro a San Vincenzo assunzione di due farmacisti a tempo indeterminato | requisiti e come fare domanda

Il portale San Vincenzo Servizi ha pubblicato un avviso di selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo pieno e indeterminato dal 1 gennaio 2026 di due farmacisti collaboratori nella farmacia comunale di San Vincenzo. Le domande (qui il modulo da compilare). 🔗 Leggi su Livornotoday.it

