Dopo la svolta in termini strategici del quadriennio 2021-2024, con l’elaborazione del suo primo storico piano strategico, la Federcalcio di San Marino ha presentato ieri al San Marino Stadium il nuovo piano, quello 2025-2028. Alla presenza di una folta platea in cui hanno trovato posto il Consiglio Federale, i club e le associazioni affiliate, i dipendenti e numerosi stakeholders esterni quali il Congresso di Stato ed il Comitato Olimpico, ma anche collaboratori, sponsors e associazioni coinvolte in progetti di portata nazionale e internazionale, il presidente Marco Tura ha sottolineato come "per il prossimo ciclo quadriennale abbiamo ulteriormente alzato l’asticella dei nostri obiettivi dichiarati – ha detto – consapevoli che per centrarli dovremo lavorare sodo e remare tutti nella stessa direzione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Obiettivi futuri. La Federcalcio di San Marino vara un nuovo piano strategico