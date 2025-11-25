Oasis in tour nel 2026? Il post dei fratelli Gallagher
«E così avvenne». Dopo 41 concerti in giro per il mondo, gli Oasis hanno concluso il tour 2025 che ha segnato l’attesa reunion dei fratelli Gallagher dopo più di 15 anni. Iniziato il 4 luglio a Cardiff e poi proseguito nei principali stadi del Regno Unito, ha toccato anche America, Asia e Australia prima di terminare in grande stile sul palco di San Paolo, in Brasile. Lasciata completamente fuori non soltanto l’Italia, ma quasi tutta l’Europa dove i due artisti britannici hanno cantato solamente in patria. Dopo mesi di voci e speranze per l’annuncio di nuove date nei Paesi lasciati fuori dalla tournée, è arrivata una vera e propria doccia fredda. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altre letture consigliate
Gli Oasis hanno annunciato una pausa dopo il trionfale tour della reunion: “Ora un periodo di riflessione” La band: "Dalla Gallagher Hill al River Plate, da Croke Park sulle rive del Royal Canal alla Città degli Angeli, l’amore, la gioia, le lacrime e l’euforia non - facebook.com Vai su Facebook
Ora che è finito il tour, gli Oasis hanno annunciato «un periodo di riflessione» Vai su X
Oasis in "pausa di riflessione". Non torneranno in tour nel 2026 - I fratelli Gallagher hanno annunciato sui social la scelta di allontanarsi dal palco, dopo il successo del tour di reunion ... Si legge su huffingtonpost.it
Oasis, niente tour 2026: «Ci prendiamo un periodo di riflessione» - Anche se con loro il colpo di scena è sempre dietro l'angolo. Segnala msn.com
Oasis si prendono un'altra pausa, l'annuncio sui social - Anche se con loro il colpo di scena è sempre dietro l'angolo. Da msn.com