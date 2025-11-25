«E così avvenne». Dopo 41 concerti in giro per il mondo, gli Oasis hanno concluso il tour 2025 che ha segnato l’attesa reunion dei fratelli Gallagher dopo più di 15 anni. Iniziato il 4 luglio a Cardiff e poi proseguito nei principali stadi del Regno Unito, ha toccato anche America, Asia e Australia prima di terminare in grande stile sul palco di San Paolo, in Brasile. Lasciata completamente fuori non soltanto l’Italia, ma quasi tutta l’Europa dove i due artisti britannici hanno cantato solamente in patria. Dopo mesi di voci e speranze per l’annuncio di nuove date nei Paesi lasciati fuori dalla tournée, è arrivata una vera e propria doccia fredda. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Oasis in tour nel 2026? Il post dei fratelli Gallagher