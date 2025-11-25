Nvidia crollo in borsa | Bruciati 150 miliardi di dollari
Il titolo Nvidia ha subito un forte scossone a Wall Street, dove ha perso oltre il 6,5 per cento, secondo il Financial Times bruciando 150 miliardi di dollari. Il colosso dei semiconduttori, che solo pochi giorni fa aveva toccato per la prima volta una valutazione superiore ai 5 mila miliardi di dollari, paga l’indiscrezione secondo cui Meta starebbe prendendo in considerazione l’idea di puntare sui chip sviluppati da Google per sostenere i propri progetti di intelligenza artificiale. Meta avrebbe avviato discussioni con Google per investimenti miliardari nei chip Alphabet da integrare nei propri data center dal 2027, con la possibilità di ricorrere già dal prossimo anno al noleggio delle unità Tpu tramite Google Cloud. 🔗 Leggi su Lettera43.it
