Nuovo rinforzo difensivo per il Fasano | ha firmato Edoardo Blondett
FASANO - Nuovo colpo di mercato per l’Us Città di Fasano, che ufficializza il tesseramento dell’esperto difensore centrale classe ‘92 Edoardo Blondett, reduce dalla sua prima esperienza in Serie D con la maglia della Reggina (11 presenza in questo avvio di stagione), dopo una lunga carriera tra i. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Nuovo rinforzo difensivo per il Fasano: ha firmato Edoardo Blondett - Cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, vanta anche una presenza con la Nazionale Under 21, sarà a disposizione di mister Agnelli già a partire dalla gara delle ore 15 di domenica, 30 novembr ... Segnala brindisireport.it