Nuovo ricovero per Brigitte Bardot cresce l’attenzione sulla salute della diva

Brigitte Bardot, 91 anni, è ricoverata da circa dieci giorni all’ospedale Saint-Jean di Tolone, nel sud della Francia, per complicazioni successive a un precedente intervento chirurgico effettuato in autunno. La notizia è stata confermata dal quotidiano Var-Matin, che cita fonti vicine alla famiglia dell’attrice. Secondo quanto ricostruito, Bardot era stata già ospedalizzata a metà ottobre per un’operazione descritta come “necessaria per una grave malattia”. Dopo due settimane di degenza, era tornata nella sua casa di Saint-Tropez, dove conduce una vita appartata. Le sue condizioni avevano alimentato speculazioni e voci incontrollate sui social, tanto da costringerla a una smentita pubblica. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

