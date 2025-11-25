Nuovo cinema italo-emiratino
A volte i festival nascono per celebrare qualcosa, altre volte per provarci. La Dolce Via Festival appartiene alla seconda categoria: più che lanciare star o tappeti rossi, prova a costruire un ponte, lento e concreto, tra due mondi che fino a ieri si incrociavano solo nei comunicati ufficiali. L’idea, in fondo, è questa: negli Emirati Arabi Uniti c’è un’enorme curiosità per il cinema, per il racconto, per tutto ciò che somiglia alla creatività organizzata. Mancano però tradizioni consolidate, maestri, scuole che abbiano alle spalle decenni di pratica. E qui entra in gioco l’Italia, che nel cinema ha accumulato un secolo di mestiere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Argomenti simili trattati di recente
Il 17 novembre 1988 usciva nelle sale italiane Nuovo Cinema Paradiso, il film che ha fatto Vai su Facebook
Le prevendite di Buen Camino sono ora disponibili! Il nuovo film di Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante, arriva al cinema dal 25 dicembre 2025. Un viaggio divertente, umano e sorprendente ... tutto firmato Zalone. ? Acquista il tuo posto ucicinem Vai su X
Italo, viaggio magico al Cinema: nuovo spot firmato Ddb Group Italy - Scenari eccezionali come il Far West e lo Spazio si accompagnano a personaggi memorabili ispirati ai diversi generi dell'iconografia cinematografica che hanno fatto viaggiare chiunque, ... Da borsaitaliana.it
Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro 2025, tutto pronto per la nuova edizione. Anche in streaming su MYmovies ONE - La Fondazione Pesaro Nuovo Cinema è orgogliosa di presentare la 61esima edizione ... Scrive mymovies.it
Nuovo vertice per la Fondazione del Nuovo Cinema di Pesaro - "Aumentare ancor più gli ottimi numeri di un Festival internazionale di alto livello, tra i migliori dal punto di vista qualitativo e di presenze di tutta Italia", questo l'obiettivo dato dal sindaco ... Secondo ansa.it