nuovo cinema italo emiratino

A volte i festival nascono per celebrare qualcosa, altre volte per provarci. La Dolce Via Festival appartiene alla seconda categoria: più che lanciare star o tappeti rossi, prova a costruire un ponte, lento e concreto, tra due mondi che fino a ieri si incrociavano solo nei comunicati ufficiali. L’idea, in fondo, è questa: negli Emirati Arabi Uniti c’è un’enorme curiosità per il cinema, per il racconto, per tutto ciò che somiglia alla creatività organizzata. Mancano però tradizioni consolidate, maestri, scuole che abbiano alle spalle decenni di pratica. E qui entra in gioco l’Italia, che nel cinema ha accumulato un secolo di mestiere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

