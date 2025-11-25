Nuovi corsi professionali gratuiti l' Engim apre le porte a studenti e famiglie per il primo open day

La sede Engim Emilia-Romagna di Ravenna apre le porte a studenti e famiglie per la prima di tre giornate di Open Day. L'appuntamento è per giovedì, dalle 16 alle 19 in via Punta Stilo 59, per presentare l'offerta di corsi professionali biennali e gratuiti per l'anno formativo 2025-2026.L'evento è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

