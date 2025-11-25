il nuovo libro su fast & furious svela i retroscena della saga movie. Il franchise Fast & Furious ha avuto origine nel 2001, trasformandosi nel corso di 24 anni in una delle serie cinematografiche più redditizie e amate di Hollywood. Con un totale di 11 film e un incasso globale di circa 7,4 miliardi di dollari, questa saga ha consolidato il suo ruolo come simbolo di azione e adrenalina. Dopo l’ultima uscita del 2023, Fast X, e il suo finale aperto, i fan attendono con impazienza aggiornamenti sul futuro del franchise. Meno noto, invece, è un progetto che offre ai appassionati un’opportunità di approfondimento inedita sulla storia e le dinamiche di questa produzione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Nuova uscita fast furious imperdibile per i fan