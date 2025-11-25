Nuova tutela sanitaria per chi subisce violenza | la Regione introduce anche l' esenzione al ticket
Un'ulteriore agevolazione sanitaria per le vittime di violenza di genere, per chi viene discriminato a causa del proprio orientamento sessuale o per l'identità di genere. Già era gratuito l’accesso al Pronto soccorso, ai consultori familiari per la presa in carico e il sostegno psicologico, ora. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
