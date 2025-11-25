Nuova Fiat X-1 9 | come potrebbe essere la sportiva in vesti moderne?
Ecco una visione completa e coerente di come potrebbe essere reinterpretata oggi la Fiat X-19, mantenendo lo spirito originale ma portandolo nel 2025. Fiat X-19 – Reinterpretazione Moderna (Concept). Filosofia di Progetto. L’idea centrale della X-19 era agilità, leggerezza, motore centrale e accessibilità. La sua reinterpretazione moderna riprenderebbe questi valori, adattandoli alle tecnologie e alle normative attuali: Piccola sportiva a motore centrale. Molto leggera. Divertente e coinvolgente. Targa removibile (t-top). Prezzo non proibitivo. Motore e Telaio. Due possibili varianti (come fanno molte case oggi):. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
