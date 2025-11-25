Nuova Fiat 500 Hybrid | il ritorno a Mirafiori

(Adnkronos) – La Fiat 500 Hybrid torna sotto i riflettori internazionali inaugurando una nuova fase per il marchio torinese, presentata durante un media drive ospitato nel capoluogo piemontese dal 21 al 28 novembre. Questa versione ibrida conserva il fascino intramontabile della 500, ma introduce un approccio più contemporaneo alla mobilità urbana, mantenendo intatto il legame .

