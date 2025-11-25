Nts Informatica sorpresa dal mercato | la leader della nazionale di basket in carrozzina riparte da Rimini
Nell’annata di Nts Informatica Basket Rimini, che si preannuncia piena di sorprese, non si poteva chiudere senza aggiungere l’ultima “ciliegina” in ordine di tempo. “Non sono mai stata felice come adesso”, conclude così la sua prima intervista Beatrice Ion, classe 1998, nata in Romania e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
