Nozze in vista per Mario Calabresi | il giornalista si sposa con la collega Silvia Nucini

Ilgiorno.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 25 novembre 2025 – Fiori d’arancio per Mario Calabresi. Il giornalista – figlio del commissario Luigi Calabresi ucciso da Lotta Continua nel 1972, già direttore di Stampa e Repubblica, fondatore di Chora Media, azienda attiva nel campo della realizzazione e della produzione di podcast, tra i nomi più citati come possibile candidato sindaco per il centrosinistra alle elezioni comunali del 2027 – si sposerà a Milano con la compagna Silvia Nucini, giornalista, caporedattrice storie per Vanity Fair per 18 anni, attualmente autrice proprio per Chora Media. Le pubblicazioni di matrimonio sono apparse oggi, martedì 25 novembre, sull’Albo Pretorio del Comune di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

