Novena alla Madonna della Medaglia Miracolosa per chiedere una grazia ottavo giorno
Ottavo giorno della Novena alla Madonna della Medaglia Miracolosa, a cui rinnoviamo la nostra preghiera con fede, e domandiamo solerti la grazia richiesta. “Questi raggi sono il simbolo delle grazie che Maria ottiene per gli uomini”, la Beata Vergine Maria a Caterina in riferimento alla medaglia. Era il 27 Novembre 1830 alle 17.30, quando, nel. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
