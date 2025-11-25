Novara ritorno da applausi in Champions | sbancano Lodz con Tolok e Alsmeier in cattedra

Gazzetta.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due stagioni di assenza la squadra di coach Bernardi ha ritrovato l'Europa con una vittoria esterna in Polonia, successo anche per il Fenerbahce di Orro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Novara, ritorno da applausi in Champions: sbancano Lodz con Tolok e Alsmeier in cattedra

