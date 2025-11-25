Novara ritorno da applausi in Champions | sbancano Lodz con Tolok e Alsmeier in cattedra

Dopo due stagioni di assenza la squadra di coach Bernardi ha ritrovato l'Europa con una vittoria esterna in Polonia, successo anche per il Fenerbahce di Orro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Novara, ritorno da applausi in Champions: sbancano Lodz con Tolok e Alsmeier in cattedra

Argomenti simili trattati di recente

Pallavolo ChampionsF - A Lodz il ritorno di Novara, Bonifacio: "Siamo davvero cariche e determinate" Vai su X

? LE PAROLE DEL MISTER Luciano Foschi commenta il ritorno al successo delle pantere, che sbancano il "Silvio Piola" di Novara grazie al primo gol in campionato di Lorenzo De Leo. Avanti, con ancora maggior convinzione ragazzi #AlèRenate #Fo Vai su Facebook

Volley femminile, Novara torna in Champions League e debutta con una preziosa vittoria in trasferta - Novara ha fatto il proprio ritorno nella Champions League di volley femminile: dopo un paio di stagioni in cui è stata costretta alle competizioni europee ... oasport.it scrive

Novara giocherà la Champions League - Dopo due anni di assenza, che hanno visto le azzurre trionfare prima in Challenge Cup e poi in CEV Cup, la Igor Gorgonzola Novara torna a calcare il massimo palcoscenico continentale, quello ... Scrive tuttosport.com

La Igor Novara torna in Champions league - Dopo due anni di assenza, che hanno visto le azzurre trionfare prima in Challenge cup e poi in Cev cup, la Igor Volley torna a calcare il massimo palcoscenico continentale, quello della Champions ... Si legge su rainews.it