Novanta studenti a lezione di legalità contro la violenza sulle donne

Padovaoggi.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata odierna, 25 novembre, nell’ambito del progetto “Cultura della legalità” si sono tenuti due incontri organizzati dall’arma dei carabinieri presso gli istituti scolastici dell’alta padovana: il maresciallo Arianna Franceschini della stazione carabinieri di Piazzola Sul Brenta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

