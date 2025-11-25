Novanta studenti a lezione di legalità contro la violenza sulle donne
Nella mattinata odierna, 25 novembre, nell’ambito del progetto “Cultura della legalità” si sono tenuti due incontri organizzati dall’arma dei carabinieri presso gli istituti scolastici dell’alta padovana: il maresciallo Arianna Franceschini della stazione carabinieri di Piazzola Sul Brenta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
