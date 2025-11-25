Nottingham Forest-Malmö | anteprima probabili formazioni e pronostico Europa League

Nottingham Forest e Malmö si sfidano al City Ground per una gara che può pesare tantissimo nella fase a lega di Europa League. I “Tricky Trees” arrivano con fiducia e un’identità più marcata, mentre gli svedesi cercano una svolta dopo un cammino europeo complicato e senza acuti. Come arrivano le due squadre. Nottingham Forest: fiducia alta e concretezza. Il Forest si presenta all’appuntamento con il morale in crescita: nelle ultime settimane la squadra ha mostrato maggiore solidità tattica e una gestione migliore dei momenti della partita. In Europa, inoltre, ha già dimostrato di saper unire intensità e pragmatismo, soprattutto davanti al proprio pubblico, dove tende ad alzare ritmo e pressione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

