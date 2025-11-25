Notte di paura per la famiglia Pinamonti rapina in casa durante Sassuolo-Pisa

25 nov 2025

(Adnkronos) – Notte di paura per la famiglia dell’attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti. Mentre il giocatore era in campo nella sfida tra i neroverdi e il Pisa lunedì 24 novembre dei ladri si sono introdotti nella casa del giocatore a Modena, quando c’erano i due bimbi con la baby sitter, mentre la compagna del giocatore . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

