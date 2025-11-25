Notizia clamorosa Amadeus torna in Rai | con Fiorello è pronto a rientrare nella tv di Stato
La voce è di quelle che fanno rumore: Amadeus potrebbe davvero riaffacciarsi in Rai dopo il discusso addio del 2024. Mentre sul Nove le sue ultime avventure televisive stanno vivendo mesi complicati, nelle retrovie si starebbe muovendo uno scenario inatteso che lo riporterebbe proprio nella sua “casa” storica. Non un vero ritorno alle origini, ma un’apparizione strategica, resa possibile anche grazie alla presenza di un grande amico: Fiorello. E nel frattempo, la Rai prepara un evento che ha tutto il sapore della celebrazione. Amadeus torna in Rai grazie a Fiorello: ecco dove e quando lo vedremo. 🔗 Leggi su Donnapop.it
SI DIMETTE Olimpia Milano, clamorosa indiscrezione: coach Ettore Messina si dimette dal ruolo di head coach: la notizia... https://sportando.basketball/olimpia-milano-ettore-messina-si-e-dimesso-squadra-a-peppe-poeta/ - facebook.com Vai su Facebook
Lo storico tg satirico andrà in onda in prima serata, con un format più lungo, ma una sola volta a settimana - Dopo 36 anni di onorato servizio, il tg satirico per antonomasia si prepara a un radicale cambio di passo. gazzetta.it scrive
Striscia la Notizia torna in una versione totalmente nuova: tutte le novità del tg satirico di Antonio Ricci - Striscia la Notizia tornerà ma non sarà più la stessa: gli ultimi rumor sui cambiamenti del tg satirico di Antonio Ricci e quando andrà in onda Per un certo periodo sembrava che la storia di Striscia ... Scrive affaritaliani.it