Notizia clamorosa Amadeus torna in Rai | con Fiorello è pronto a rientrare nella tv di Stato

La voce è di quelle che fanno rumore: Amadeus potrebbe davvero riaffacciarsi in Rai dopo il discusso addio del 2024. Mentre sul Nove le sue ultime avventure televisive stanno vivendo mesi complicati, nelle retrovie si starebbe muovendo uno scenario inatteso che lo riporterebbe proprio nella sua “casa” storica. Non un vero ritorno alle origini, ma un’apparizione strategica, resa possibile anche grazie alla presenza di un grande amico: Fiorello. E nel frattempo, la Rai prepara un evento che ha tutto il sapore della celebrazione. Amadeus torna in Rai grazie a Fiorello: ecco dove e quando lo vedremo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

