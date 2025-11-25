Note selvatiche

Baritoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando la natura si fa voce della storia.Raccolta e riconoscimento delle erbe spontanee.Storie di stalattiti, canti e aromi alla scoperta della Grotta di Sant'Angelo.Una giornata immersi nella murgia della Grotta di Sant’Angelo, dove natura e storia si intrecciano tra erbe spontanee, stalattiti. 🔗 Leggi su Baritoday.it

