Nordio al Foglio | Frase del giudice Donnarumma di gravità inaudita
"Se la notizia di quella espressione fosse vera sarebbe di una gravità inaudita". Così al Foglio il ministro della Giustizia Carlo Nordio commenta la frase, riportata oggi sul nostro quotidiano, rivolta dal giudice Raffaele Donnarumma ai difensori degli imputati del maxi processo in corso a Napoli sul clan Moccia: "Le liste dei testimoni che avete vomitato in questo processo”. Il Foglio conferma la notizia: l'espressione è riportata nel verbale dell'udienza che si è svolta lo scorso 10 novembre davanti la Settima sezione penale del tribunale di Napoli ed è stata anche ripresa dai legali degli imputati in un'istanza di ricusazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
