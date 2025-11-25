Tempo di lettura: < 1 minuto In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’IIS”ALBERTI-VIRGILIO” ha organizzato una manifestazione dedicata a questo tema, dal titolo “NON UNA DI più- la forza di tutte”, che si svolgerà il giorno 26 novembre p.v. alle ore 10:00, presso l’aula Magna dell’IIS”ALBERTI-VIRGILIO” via Calandra. All’evento parteciperanno le Istituzioni e le associazioni del territorio che offriranno un valido contributo e punti di vista autorevoli sull’argomento. Lo scopo principale dell’iniziativa è quello di sensibilizzare gli studenti al contrasto e alla prevenzione contro le donne, promuovendo la cultura del rispetto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Non una di più’, manifestazione organizzata dall’Alberti-Virgilio