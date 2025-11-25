A Natale un regalo che non passa mai di moda è la buona bottiglia. Vini, bollicine e liquori sono idee perfette per chi apprezza il gusto e ama condividere momenti speciali. Le bollicine sono le protagoniste delle feste: un buon metodo classico, un Franciacorta o un Trentodoc fanno sempre la loro figura e portano in dono l’atmosfera del brindisi. Per chi preferisce qualcosa di più morbido, anche un Prosecco di qualità è un pensiero leggero ma elegante. Il vino resta un classico intramontabile: un rosso importante per gli appassionati, un bianco aromatico per chi ama i sapori freschi, oppure una confezione con due etichette da scoprire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Non solo vini: brindisi da regalare