Queste strane strutture magnetiche a zigzag sarebbero il frutto dell'interazione tra il plasma proveniente dalla nostra stella e quello della Terra. La scoperta sul Journal of Geophysical Research: Space Physics. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Non solo vicino al Sole, anche nel campo magnetico terrestre ci sono strane strutture a zigzag

