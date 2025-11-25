Non solo classica… il recital a villa Selvatico con al pianoforte Dimitri Romano

Padovaoggi.it | 25 nov 2025

Nel salone affrescato al primo piano nobile di Villa Selvatico, sabato 3 gennaio va in scena un recital per pianoforte “Non solo classica.” con il pianista Dimitri Romano20.30 – Apertura cancelli e brindisi di benvenuto21 – Inizio concerto22 – Termine concertoPrenotazione Obbligatoria – Posti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

