Non solo classica… il recital a villa Selvatico con al pianoforte Dimitri Romano
Nel salone affrescato al primo piano nobile di Villa Selvatico, sabato 3 gennaio va in scena un recital per pianoforte “Non solo classica.” con il pianista Dimitri Romano20.30 – Apertura cancelli e brindisi di benvenuto21 – Inizio concerto22 – Termine concertoPrenotazione Obbligatoria – Posti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Domenica 7 dicembre alle 19.15 il recital del brillante pianista Andrey Gugnin inaugura la stagione di Palermo Classica. Info e biglietti. - facebook.com Vai su Facebook