Non si può fumare qui e il parroco viene preso a schiaffi e minacciato L’aggressione dentro la basilica di Imperia – Il video

Preso a schiaffi, minacciato e insultato da un uomo perché gli aveva intimato di spegnere la sigaretta che si stava fumando tranquillamente nella basilica di San Giovanni a Imperia Oneglia. È quello che è successo lo scorso sabato 22 novembre al parroco Alessandro Ferrua, che è stato costretto a quel punto a sporgere denuncia. «Non è questo il modo di reagire», ha commentato il religioso parlando con Il Secolo XIX. Mentre il fumatore incallito, un uomo 50enne, è stato poi fermato da una pattuglia per le vie della città. Il sabato “normale” in basilica. È stata un aggressione improvvisa e inaspettata. 🔗 Leggi su Open.online