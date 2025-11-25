Non si è rivelata la persona che pensavo | Filippo Magnini torna a parlare di Federica Pellegrini Lei replica | Io so come è andata mi viene da ridere

“Non si è rivelata la persona che pensavo. Una storia che non mi ha lasciato un bel ricordo”. Filippo Magnini è tornato a parlare della sua relazione con Federica Pellegrini sottolineando come questa non fosse stata poi così importante per il nuotatore azzurro. Nella prossima puntata di Belve, questa sera su Rai2, Francesca Fagnani ha chiesto a Magnini di fare un resoconto sulla sua storia d’amore con l’ex pluricampionessa olimpica e alla domanda se lo considerasse un amore importante, lui ha risposto seccamente: “Ad oggi direi più no che sì. Il nostro è stato un amore travagliato. Non si è rivelata la persona che pensavo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

