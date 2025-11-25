Non mi piaci | è finita Rottura choc a Uomini e Donne sembrava la coppia perfetta

Lunedì 24 novembre si sono svolte le nuove registrazioni di Uomini e donne e, come spesso accade quando il dating show torna a riempire gli studi di Canale 5, le anticipazioni hanno iniziato a circolare con la velocità tipica delle puntate destinate a far discutere. Questa volta, al centro dei racconti filtrati da Fanpage, ci sono stati intrecci emotivi che hanno coinvolto dame storiche e cavalieri appena arrivati, tra decisioni improvvise, baci rubati e nuove possibilità da esplorare. Il clima, raccontano i presenti, era quello delle giornate in cui l’atmosfera si accende e ogni gesto è destinato a pesare sul percorso dei protagonisti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it