Lunedì 24 novembre si sono svolte le nuove registrazioni di Uomini e donne e, come spesso accade quando il dating show di Maria De Filippi torna a riempire gli studi di Canale 5, le anticipazioni si sono rapidamente diffuse. Le fonti raccontano di una puntata carica di emozioni, con scelte improvvise, baci inaspettati e decisioni destinate a cambiare gli equilibri tra dame e cavalieri. L’atmosfera in studio era tesa e vibrante, segno che ogni gesto e parola avrebbero avuto un peso decisivo nei percorsi sentimentali dei protagonisti. >> “Ti sei distratto?”. Battibecco furioso tra Conte e Mentana: caos in diretta Una scelta inaspettata scuote lo studio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non mi piaci: è finita”. Rottura a Uomini e donne, Barbara chiude con Mario