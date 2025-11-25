Non ho altro sono malata!? il racconto delle rapine della banda dei rom Le urla registrate in diretta

Romatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cuscino davanti agli occhi, le minacce di morte. Armati di bastone, di aste di ferro o anche di pistola. Un gruppo senza scrupoli, che ripuliva case e negozi. Ad agire è la banda di rom che aveva come base la baraccopoli di Villa Gordiani, un sodalizio che è stato smantellato dai carabinieri. 🔗 Leggi su Romatoday.it

