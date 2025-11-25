Non dipende da me ma m’immagino un giorno allenatore dell’Inter Sono una squadra meravigliosa | la rivelazione di Simeone

Ilfattoquotidiano.it | 25 nov 2025

“Sì, nella mia carriera da allenatore mi immagino un giorno sulla panchina dellInter”. Sono le parole del tecnico dell’Atletico Madrid Diego Pablo Simeone, in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League proprio contro l’Inter. Un passato da calciatore nerazzurro tra il 1997 e il 1999: un periodo in cui Simeone ha lasciato un bel ricordo nei tifosi dell’Inter. “Loro sono una squadra che gioca molto bene, hanno personalità e uno schema offensivo molto chiaro. La loro rosa è incredibile”. Poi Simeone è sceso nel dettaglio della sfida in programma domani sera, alle 21, al Wanda Metropolitano: “Ho visto la partita contro il Milan, hanno dominato tutto il tempo e avuto occasioni da gol per cui avrebbero potuto vincere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

